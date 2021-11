Fernando Alonso le plus rapide de la 2e séance d'essais libres avant la course sprint

Fernando Alonso a réalisé le meilleur temps de la deuxième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil, 19e des 22 manches du Championnat du monde de Formule 1, samedi, sur le circuit d'Interlagos (4,309 km). L'Espagnol d'Alpine a réalisé un chrono de 1:11.238.Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat, a signé le deuxième temps à 864/1000e de seconde, devant le Finlandais de Mercedes Valtteri Bottas (+1.117). Rival de Verstappen pour le titre, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est contenté du cinquième chrono (+1.503), devancé également par l'autre Alpine, pilotée par le Français Esteban Ocon (+1.169). Plus tard dans la journée (16h30 heure locale, 20h30 heure belge), la course sprint déterminera la grille de départ du Grand Prix, qui se tiendra dimanche (14h00 heure locale, 18h00 en Belgique). Au championnat, Verstappen devance Hamilton de 19 points. (Belga)