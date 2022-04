Ferrero lance une plateforme de réclamations en ligne

Le fabricant de friandises italien Ferrero, contraint récemment à un rappel massif de Kinder, a lancé samedi une plateforme en ligne pour permettre aux personnes ayant été victimes en Europe de contamination à la salmonelle de se signaler afin de déposer une réclamation."Nous sommes profondément désolés d'apprendre que certaines personnes ont pu être malades à la suite de la consommation de l'un des produits Kinder concernés par le rappel en cours", a insisté la société dans un communiqué. Début avril, Ferrero avait dû rappeler des lots de produits chocolatés Kinder fabriqués en Belgique et vendus dans plusieurs pays européens en raison d'une suspicion de contamination à la salmonelle. Mi-avril, 150 cas de salmonellose avaient été détectés dans neuf pays européens dont la France, majoritairement chez des enfants de moins de dix ans. La salmonellose provoque des symptômes proches de ceux d'une gastro-entérite parfois aiguë: diarrhée et crampes abdominales, légère fièvre, voire vomissements. Aucun décès n'a été signalé à ce stade. "Si vous estimez que ces symptômes ont eu des répercussions importantes sur votre santé, votre vie professionnelle ou votre vie privée, nous vous invitons à remplir le formulaire sur notre plateforme dédiée", écrit Ferrero. "Cela va permettre d'identifier et d'individualiser les échanges avec les familles" afin de dédommager celles qui le souhaitent, a indiqué une porte-parole du groupe à l'AFP. "Au Royaume-Uni par exemple, Ferrero a pris en charge tous les frais médicaux", a-t-elle poursuivi. L'usine d'Arlon, dans les Ardennes belges, d'où sont issus les produits Kinder incriminés, a été mise à l'arrêt début avril. Tous les produits fabriqués sur ce site (Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g et Kinder Schoko-Bons) ont été rappelés. (Belga)