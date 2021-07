Festival de Cannes 2021 - Du monde, des stars et des policiers à Cannes

Le festival de Cannes, dont la 74e édition s'ouvre mardi, se déroule pour la première fois durant les vacances d'été, un défi pour les forces de l'ordre chargées de sécuriser cet événement international.En permanence jusqu'au 17 juillet près de 320 policiers et gendarmes sont mobilisées sur terre, air et mer, appuyés par la police municipale de Cannes, les militaires de la force Sentinelle, le Raid... Qui dit saison estivale, dit afflux de touristes en masse sur la Croisette venant s'ajouter aux festivaliers, aux stars et aux soirées privées luxueuses. En conséquence, la police nationale a décidé d'une mobilisation importante des forces de l'ordre pour un éventail de missions particulièrement large. Cela va, explique à l'AFP la patronne de la DDSP (direction départementale de la sécurité publique), Nadine Le Calonnec, du renseignement pour prévenir les risques terroristes, aux problèmes de sécurité publique (circulation, convois..), sans compter la délinquance générale et la sécurisation en appui de sociétés privées des événements spéciaux, des grands hôtels de luxe. Les soirées Chopard, du joaillier de luxe, les 7 et 15 juillet, avec bijoux, défilés et invités triés sur le volet seront particulièrement surveillées. Et bien sûr au mitan du festival, le 14 juillet et ses feux d'artifice. Mais, il y aura également ce jour-là une cérémonie spéciale pour commémorer l'attentat survenu il y a cinq ans sur la promenade des Anglais de Nice. Au PC de sécurité du commissariat de Cannes, un point quotidien est prévu avec les différents intervenants ainsi qu'un autre au Palais des festivals. La gendarmerie maritime est chargée de sécuriser le littoral et les plages et un de ses hélicoptères survolera la zone en permanence. Les agents de la police de l'air et des frontières surveilleront la gare et le port de Cannes. (Belga)

