Festival de Cannes 2021 - Le Palmarès du 74e Festival de Cannes

Palmarès du 74e Festival de Cannes dévoilé ce samedi soir:- Palme d'or: "Titane" de la réalisatrice Julie Ducournau (France, coproduction belge de Frakas Productions) - Grand Prix: "Un héros" du réalisateur Asghar Farhadi (Iran) et "Hytti NRO 6" (Compartiment NO.6) du réalisateur Juho Kuosmanen (Finlande) - Prix du jury: "Le genou d'Ahed" du réalisateur Nadav Lapid (Israël) et "Memoria" du réalisateur Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande) - Prix de la mise en scène: le réalisateur Leos Carax pour "Annette" (France) - Prix d'interprétation masculine: l'acteur américain Caleb Landry Jones dans "Nitram" - Prix d'interprétation féminine: l'actrice norvégienne Renate Reinsve dans "Julie en 12 chapitres" - Prix du scénario: le réalisateur Ryusuke Hamaguchi pour "Drive my car" (Japon) - Camera d'or: "Murina" de la réalisatrice Antoneta Alamat Kusijanovic (Croatie) - Palme d'or du court métrage: "Tous les corbeaux du monde" de la réalisatrice Tang Yi (Hong Kong) - Mention spéciale du court métrage: "Le ciel du mois d'août" de la réalisatrice Jasmin Tenucci (Brésil) (Belga)

