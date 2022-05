Festival de Cannes 2022 - Un prix spécial pour la 75e édition du Festival de Cannes remis aux Dardenne

Un prix spécial pour la 75e édition du Festival de Cannes a été remis samedi soir à Jean-Pierre et Luc Dardenne pour "Tori et Lokita", qui sera distribué à l'automne prochain en Belgique.Avec ce neuvième long métrage présenté en compétition, les cinéastes livrent un récit poignant sur la clandestinité, plongeant dans l'histoire de deux jeunes exilés au lien indéfectible, venus s'établir en Belgique. "Quand on préparait notre film, en janvier 2021, un boulanger de Besançon a fait une grève de la faim pendant 12 jours pour qu'on expulse pas de France son apprenti qui était de Guinée. C'est formidable. Notre film nous le dédions à ce monsieur", a déclaré Luc Dardenne sur scène, après les remerciements au jury faits par son frère Jean-Pierre. Ce prix vient donc compléter un palmarès déjà impressionnant: Palme d'or et Prix d'interprétation féminine (Emilie Dequenne) pour Rosetta (1999), Prix d'interprétation masculine (Olivier Goumet) pour Le Fils (2002), Palme d'or pour L'Enfant (2005), Prix du scénario pour Le Silence de Lorna (2008), Grand Prix pour Le Gamin au vélo (2011), Prix de la mise en scène pour Le Jeune Ahmed (2019). (Belga)