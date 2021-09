Fêtes de Wallonie à Namur: 57 interventions de la police dans la nuit de samedi

La zone de police Namur Capitale est intervenue à 57 reprises lors de la seconde nuit des fêtes de Wallonie à Namur, indique-t-elle dimanche dans un communiqué. L'affluence était plus importante que vendredi tant en ville que sur les places de concert.Elle a procédé à deux arrestations administratives pour ivresse publique et trois judiciaires (deux vols et une rébellion). Huit bagarres ont été constatées dans le périmètre des fêtes. "Le secteur HORECA a contribué au bon respect des règles: pas de récipients en verre, heure de fermeture", souligne la police. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.