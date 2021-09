Fêtes de Wallonie - Michel Lecomte recevra la Gaillarde d'argent le 19 septembre

Michel Lecomte, ancien présentateur et chef de la rédaction des sports de la RTBF, sera décoré de la Gaillarde d'argent le dimanche 19 septembre, dans le cadre des Fêtes de Wallonie, a indiqué jeudi le Comité central de Wallonie. La cérémonie est prévue dès 19h00 au Delta, à Namur.La Gaillarde d'argent a été créée en 1928 dans le cadre des joutes littéraires des "Wallos". Elle récompense aujourd'hui les Namurois qui "ont illustré les mérites de la Wallonie". "Les reconnaissances de proximité sont les plus gratifiantes", a commenté Michel Lecomte. "Je suis fier de mes origines, de ma ville et de ce qu'elle devient. C'est aussi ici que j'ai écrit les premières lignes de ma carrière et notamment à l'occasion des Fêtes de Wallonie. C'est donc un plaisir tout particulier de recevoir cette récompense." (Belga)