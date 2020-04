Feu de forêt à Tchernobyl: Kiev dément toute hausse de la radioactivité

Les autorités ukrainiennes ont assuré lundi n'avoir enregistré aucune hausse de la radioactivité en raison d'un feu de forêt dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, malgré les déclarations d'un responsable affirmant le contraire la veille.Les pompiers continuaient lundi de lutter contre les flammes qui s'étendaient sur environ 20 hectares dans la zone d'exclusion entourant la centrale accidentée, théâtre en 1986 du pire accident nucléaire de l'Histoire. Le chef par intérim de l'inspection écologique gouvernementale, Iegor Firsov, avait indiqué dimanche sur Facebook que les niveaux de radiation dans l'épicentre de l'incendie dépassaient largement les normes. Il avait accompagné son message d'une vidéo montrant un compteur Geiger indiquant des niveaux de radioactivité 16 fois supérieurs à la normale. Le service d'Etat pour les situations d'urgence, qui a mobilisé deux avions, un hélicoptère et plus de 100 pompiers pour lutter contre l'incendie, a de son côté déclaré qu'aucune hausse de radioactivité n'avait été détectée. Même son de cloche chez l'agence gouvernementale chargé de la gestion de la zone d'exclusion de Tchernobyl, qui n'a constaté aucune anormalité, y compris dans les territoires touchés par le feu. L'incendie qui a commencé samedi a été provoqué par un jeune habitant d'un village situé près de la zone de Tchernobyl, qui risque jusqu'à cinq ans de prison pour "destruction de la végétation", a indiqué la police régionale. Le jeune homme a dit avoir mis le feu à l'herbe "pour s'amuser" et n'a pas pu ensuite l'éteindre en raison du vent, selon la police. L'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl a explosé le 26 avril 1986 contaminant, une partie de l'Europe. (Belga)