Feu de forêt en Grèce: plusieurs villages évacués

Au moins six villages et deux monastères ont été évacués dans la nuit de mercredi à jeudi en raison d'un important feu de forêt sur les côtes du Golfe de Corinthe, à environ 90 km à l'ouest d'Athènes, selon les pompiers."Le feu fait rage sur un large front" près du village de Skinos, a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers. Selon les médias grecs, plusieurs habitations ont été endommagées mais aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. Quelque 180 pompiers, appuyés par 17 avions et trois hélicoptères, participent aux opérations d'extinction, ont tweeté les pompiers grecs. "Il s'agit du premier feu d'importance de 2021 (..) des villages ont été évacués par précaution", a déclaré le porte-parole des pompiers Vassilis Vathrakogiannis à la chaîne Skai TV. (Belga)