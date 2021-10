Feu vert de la Commission européenne à la prime "relance" en Région bruxelloise

La Commission européenne a validé vendredi le régime d'aide d'État que constitue, en Région bruxelloise, la prime relance aux entreprises, dans le cadre de la crise du Covid-19. Un budget de 45 millions d'euros est prévu à cet effet.Ce régime est compatible avec le cadre réglant les aides d'État, qui a été assoupli pour répondre à la crise, a confirmé l'exécutif européen. Vu le contexte de reprise difficile, le gouvernement bruxellois a décidé en août dernier d'un nouveau soutien aux entrepreneurs actifs dans les secteurs des restaurants et cafés (et de certains de leurs fournisseurs), des discothèques, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport. Il était prévu que la prime relance soit d'application aux alentours de la mi-octobre. (Belga)