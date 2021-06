Feu vert de la La Pro League à l'intégration des U23 et à une D1A à 18 en 2022-2023

Le championnat de Division 1A se jouera encore dans son format actuel de 18 équipes lors de la saison 2022-2023. La prolongation du format a été approuvée lundi par l'assemblée générale de la Pro League.L'assemblée générale de la Pro League a également voté lundi un accord de principe pour l'intégration des équipes U23 en D1B et dans les séries amateurs. "Les membres ont donné un mandat au management afin de poursuivre l'élaboration de ce dossier et les discussions avec les ailes amateurs", indique la Pro League dans un communiqué. "L'intégration des équipes U23 signifie une étape cruciale dans la post-formation et donc la formation des joueurs espoirs dans nos compétitions". (Belga)