Feu vert du gouvernement autrichien pour deux Grands Prix en Autriche les 5 et 12 juillet

Le gouvernement autrichien a donné son feu vert pour deux courses de Formule 1 en Autriche les 5 et 12 juillet, ce qui marquerait le retour de la F1, a annoncé l'Agence de presse autrichienne APA."Les deux courses de Formule 1 les 5 et 12 juillet 2020 à Spielberg, en Styrie, se dérouleront sans spectateurs", a précisé le ministère de Santé autrichien dans un communiqué, estimant que "les organisateurs ont présenté un concept de sécurité complet et professionnel" de prévention contre l'épidémie de nouveau coronavirus. Les dix premiers Grands Prix de la saison ont été soit annulés, soit reportés. Les épreuves d'Australie, de Monaco, de France et des Pays-Bas, autant de manches du championnat du monde de Formule 1, ont en effet été officiellement annulées pour 2020. Les autres courses (Azerbaïdjan, Bahreïn, Vietnam, Chine, Espagne, Canada) étaient pour l'heure reportées sans nouvelle reprogrammation. La Formule 1 espérait pouvoir relancer son championnat 2020 le 5 juillet sur le circuit de Spielberg en Autriche. Le gouvernement autrichien a donc donné son aval pour la tenue de deux courses, ce qui pourrait bien lancer la saison de Formule 1 cette année. La FIA, la fédération internationale, doit composer encore son calendrier. Le GP de Belgique devrait pouvoir se tenir le 30 août, également sans la présence du public. (Belga)