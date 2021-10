Feu vert européen à 110 millions d'euros d'aides de la Belgique à son secteur horeca

La Commission européenne a approuvé un régime belge de 110 millions d'euros destiné à soutenir le secteur des hôtels, restaurants et cafés (horeca) dans le contexte de la pandémie de coronavirus, a-t-elle indiqué lundi.Le gouvernement fédéral avait annoncé le 8 mai dernier qu'il exonérait les employeurs de l'horeca du paiement des cotisations annuelles de sécurité sociale finançant le régime des congés annuels pour les travailleurs manuels. Une mesure qui vise à atténuer les problèmes de liquidités à la suite des fermetures et autres mesures restrictives auxquelles le secteur a été contraint. La Commission a constaté que cette mesure, qui a un impact direct auprès de 27.000 employeurs et 182.000 employés, était conforme aux conditions fixées dans le cadre temporaire assoupli qu'elle avait adopté pour les aides d'État au début de la crise sanitaire. (Belga)