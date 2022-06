FIA WTCR - Quatrième et septième places pour Gilles Magnus au Hungaroring

Gilles Magnus a joué placé lors des deux courses de la troisième manche du FIA WTCR, la Coupe du monde des voitures de tourisme, sur le Hungaroring, en Hongrie, ce dimanche.Après un deuxième rendez-vous annulé en dernière minute au Nürburgring, le FIA WTCR a vécu une troisième manche normale sur le célèbre tracé hongrois. Parti depuis la 4e place de la Course 1, l'Anversois a terminé à la même position. Scénario similaire lors de la Course 2, où il a terminé 7e après être parti depuis la même position. Les courses ont été remportées par l'Espagnol Mikel Azcona (Hyundai) et l'Argentin Santiago Urrutia (Lynk&Co). Au championnat, Azcona occupe la tête avec 84 points alors que Gilles Magnus est 8e avec 53 points. (Belga)

