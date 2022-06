FIA WTCR - Victoire et 2e place au championnat pour Gilles Magnus en Aragon

L'Anversois Gilles Magnus (Audi RS3 LMS Comtoyou Racing) s'est imposé ce dimanche lors de la quatrième manche du FIA WTCR, la coupe du monde des voitures de tourisme, sur le circuit de Motorland Aragon en Espagne.Parti en pole position de la Course 1, le pilote de l'équipe belge Comtoyou a résisté tout au long de la course au Britannique Rob Huff (Cupra Leon Zengo) et s'est imposé pour trois dixièmes à peine. C'est la première victoire de Magnus cette saison, la deuxième de sa carrière en FIA WTCR. Parti 10e en Course 2 avec la règle du top 10 des qualifications inversé, le Belge n'est pas parvenu à remonter et a terminé en 10e position. L'Espagnol Mikel Azcona (Hyundai Elentra BRC) y a remporté son troisième succès de la saison. À l'issue de cette quatrième manche, Azcona mène au championnat avec 129 points alors que Gilles Magnus est remonté jusqu'en deuxième position avec 99 points. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.