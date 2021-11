FIBA Europe Cup: Anvers retrouve Crailsheim, Kiev et Emilia au deuxième tour

Les Giants d'Anvers, qualifiés pour le deuxième tour de la FIBA Europe Cup de basket (m), retrouveront, dans leur groupe J, les Ukrainiens de Kiev, les Allemands de Crailsheim (avec Elias Lasisi) et les Italiens de Reggio Emilia, ont confirmé les organisateurs.Les Anversois ont terminé deuxième de leur groupe au premier tour avec un bilan de trois victoires pour trois défaites, derrière le Sporting Portugal (4-2) mais devant les Grecs d'Ionikos (3-3) et Mons (2-4). Pour se qualifier pour les quarts de finale de la FIBA Europe Cup (prévus à partir du 9 mars), Anvers devra terminer dans les deux premiers de son nouveau groupe. Les matchs se jouent en aller-retour et le coup d'envoi de ce deuxième tour de la compétition sera donné le 8 décembre prochain avec un déplacement à Kiev pour les Anversois. (Belga)