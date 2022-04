FIBA Europe Cup - Bahcesehir College bat encore Reggio Emilia et remporte la FIBA Europe Cup

Le club turc de Bahcesehir College a remporté la FIBA Eurocpe Cup de basket à l'issue du match retour de la finale qui l'opposait à la formation italienne de Reggio Emilia, mercredi soir à Atasehir, un des quartiers d'Istanbul. Il s'est imposé 90-74 (mi-temps 43-37). Bahcesehir avait enlevé le match aller 69-72 mercredi dernier à Bologne.Grâce à 11 points consécutifs de Jamar Smith, l'équipe locale avait fait le break après le premier quart (30-16). La réponse italienne n'a pas tardé avec un 0-15 pour entamer le 2e quart et passer devant au marquoir (30-31) à la 16e. Bahcesehir a redressé la situation dans les quatre dernières minutes et virait en tête à la pause (43-37). L'écart grimpa d'emblée à douze points (49-37, 22e). Invaincue à domicile tout au long de la compétition, la formation turque aborda le dernier quart avec 8 points d'avance (64-56). Jamais Reggio Emilia, trop maladroit, ne trouva la clé pour renverser la tendance. Bahcesehir pouvait fêter sans trembler son premier trophée européen. Smith termina meilleur marqueur de Bahcesehir avec 17 unités (5/7 à 3 pts) et le banc turc, auteur de 44 points à l'aller, a encore été très précieux (45 points contre 19 à celui des Reggio Emilia). Bahcesehir College succède au palmarès de cette 4e Coupe européenne (derrière l'Euroligue, l'EuroCup et la Ligue des Champions) au club israélien de Ironi Ness Ziona. (Belga)