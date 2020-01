FIBA Europe Cup - Défaite face à Benfica et élimination pour Spirou Charleroi

Spirou Charleroi n'a pas été capable de prendre la mesure des Portugais de Benfica (78-85) mercredi soir pour le compte de la 4e journée du 2e tour en FIBA Europe Cup. Les Carolos sont mathématiquement éliminés de la Coupe d'Europe.Avec quatre défaites en autant de rencontres dans ce deuxième tour, Spirou Charleroi a dit au-revoir à la FIBA Europe Cup alors qu'il reste encore deux matchs à disputer. Cette rencontre face aux Portugais de Benfica était leur dernière chance d'encore espérer se qualifier mais les Carolos ont évolué pendant 40 minutes sans Anthony Beane et Khalid Boukichou. Dans ces conditions compliquées, les joueurs de Sam Rotsaert, le coach sambrien, sont pourtant restés au contact de leurs adversaires pendant 35 minutes (16-19, 41-43, 62-65 à la fin du troisième), ne craquant que dans les cinq dernières minutes d'un quatrième quart-temps perdu 16-20. Alex Libert termine meilleur marqueur du Spirou avec 17 points, Yoeri Schoepen en ajoute 14. Côté portugais, le trio Anthony Hilliard (18 points), Anthony Ireland (19 points) et Fabio Lima (18 points), ont alimenté le marquoir. Spirou Charleroi est dernier de son groupe et se déplace au Danemark mercredi prochain pour y affronter les Bakken Bears. Les deux premiers de chaque groupe (composé de 4 équipes) sont qualifiés pour les playoffs. (Belga)