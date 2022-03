FIBA Europe Cup - Sans Elias Lasisi, blessé, Crailsheim prend une option sur les demi-finales

Les Allemands de Crailsheim se sont imposés mercredi soir, à domicile (71-68) face aux Néerlandais de ZZ Leiden pour le compte de la manche aller des quarts de finale de la FIBA Europe Cup. Blessé, le Belge Elias Lasisi n'a pas pris part à cette rencontre.Le début de match était pourtant en faveur des visiteurs. S'appuyant sur Asbjoern Midtgaard (12 points et 11 rebonds), ZZ Leiden prenait les commandes en première mi-temps (11-15 et 34-37 à la pause). Les Allemands réagissaient au retour des vestiaires, sous l'impulsion de T.J. Shorts (14 points, 5 rebonds et 4 passes), pour finalement faire la différence dans le dernier quart-temps (remporté 21-16) et s'imposer de trois unités (71-68). Le match retour de ce quart de finale est prévu le mercredi 16 mars, aux Pays-Bas. Les Allemands de Crailsheim partiront donc avec une avance de trois points avant cette seconde manche. (Belga)

