Fillette retrouvée morte à Frameries, l'Aide à la jeunesse apporte des précisions

"Compte tenu des informations actuellement portées à la connaissance de l'administration, il n'y aurait pas de lien entre le décès de Néva et les éléments, d'une autre nature, qui ont fondé les investigations menées par le Service d'aide à la jeunesse (SAJ) de Mons entre avril et juillet 2020, à la suite d'un signalement par le parquet", indique jeudi l'Aide à la jeunesse dans un communiqué."Dès lors que des services de première ligne avaient pris les relais nécessaires et que cette situation ne présentait pas d'éléments de danger pour l'enfant, le dossier a été clôturé. Le parquet en a été informé le 13 juillet 2020", précise le SAJ. Le SAJ n'était donc plus en charge de la situation de la situation de la petite fille. "Aucun nouveau signalement n'a été communiqué au SAJ, ni par le parquet, ni par la famille, ni par aucun autre intervenant, depuis cette date. Dès lors que l'instruction est en cours, et dans le respect du secret professionnel, l'administration générale de l'aide à la jeunesse ne peut donner aucune information supplémentaire concernant la situation de la petite fille et de sa famille", précise l'Aide à la jeunesse. Une fillette de 22 mois a été retrouvée morte mardi dans la matinée dans une habitation de Frameries. Une hémorragie cérébrale a causé la mort de l'enfant. Le compagnon de la mère a été placé sous mandat d'arrêt et privé de liberté mercredi, a indiqué le parquet de Mons. Une personne tierce avait appelé les services de secours mardi matin. Une fois sur les lieux, ceux-ci ont découvert une fillette de 22 mois décédée et portant de nombreuses traces de coups. La police et le parquet ont été avisés et un juge d'instruction a été saisi. (Belga)

