FIM EWC - Xavier Siméon en tête après 6 heures à Spa-Francorchamps

Le Bruxellois Xavier Siméon (Suzuki Yoshimura SERT Motul) mène la danse aux 24 Heures de Spa-Francorchamps Motos après un quart d'épreuve.C'est sur le coup de 13 heures que les 24 Heures de Spa-Francorchamps ont démarré, 19 ans après la dernière édition des 24 Heures de Liège. Une course qui marque le retour de Spa-Francorchamps au championnat du monde d'endurance, pour la deuxième épreuve de la saison. Le rythme du début de course était impressionnant et après six heures, c'est la Suzuki de Xavier Siméon et des Français Gregg Black et Sylvain Guintoli qui occupe la tête. Elle devance de 1 minute et 40 secondes la Honda de Josh Hook/Gino Rea/Mike Di Meglio (G-B/G-B/Fra) et de 1:46 la BMW de Markus Reiterberger/Ilya Mykhalchyk/Jérémy Guarnoni (All/Ukr/Fra). A noter l'abandon précoce de la Kawasaki des Français Randy De Puniet/Étienne Masson/Florian Marino après deux chutes dans les premières heures de course. Elle avait été la plus rapide lors du warm-up matinal. Du côté des autres belges, Loris Cresson et Vincent Lonbois (Kawasaki) sont 5e en Superstock avec deux tours de retard après une crevaison en début de course. Gian Piero Bianco et Gian Mertens (Suzuki) sont 27e du classement général, trois rangs devant Arnaud De Kimpe et David Drieghe (Kawasaki). Début de course très difficile pour le seul équipage 100% belge composé de Côme Geenen/Yan Ancia/Nicky De Wit (Suzuki), 37e et dernier classé avec 42 tours de retard. (Belga)