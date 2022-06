FIM EWC - Xavier Siméon perd la tête aux 24 Heures de Spa Motos

Un problème technique a immobilisé une vingtaine de minutes la Suzuki de Xavier Siméon et des Français Gregg Black et Sylvain Guintoli ce samedi soir aux 24 Heures de Spa-Francorchamps Motos.Alors qu'elle était bien installée en tête de la course, la Suzuki de Xavier Siméon a été immobilisée pendant une vingtaine de minutes à la suite d'un problème d'origine mécanique peu après 23h, alors que le Français Sylvain Guintoli était au guidon. La moto a chuté à la 14e position avec 10 tours de retard sur la Honda de Josh Hook/Gino Rea/Mike Di Meglio, désormais en tête de la course. L'arrivée aura lieu ce dimanche à 13h. (Belga)