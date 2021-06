Fin de la phase d'avertissement du plan forte chaleur et pics d'ozone

La température va baisser dans les prochains jours. C'est pourquoi la phase d'avertissement du plan forte chaleur et pics d'ozone prendra fin demain/dimanche, indique la Cellule Interrégionale de l'Environnement (Celine)Cette phase d'avertissement avait été activée mardi dernier, en raison des fortes chaleurs annoncées. Dimanche, on attend des maxima de l'ordre de 22°à Uccle et les concentrations d'ozone devraient également retomber à des valeurs normales. (Belga)

