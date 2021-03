Fin de saison pour le joueur du Brussels Stéphane Moris

Le pivot du Brussels, Stéphane Moris, a été touché par une bactérie et ne devrait plus jouer de la saison en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, a annoncé le club bruxellois jeudi.Mauvaise nouvelle pour le Brussels et pour Stéphane Moris. Le Bruxellois âgé de 34 ans a été touché par une bactérie quelques heures avant le début du match qui s'est déroulé mercredi soir face à Malines (défaite 83-84). Le pivot passé notamment par Alost, Gand, Pepinster, Louvain, Willebroek et Mons en Belgique devra subir une opération en urgence et devrait être tenu à l'écart des parquets jusqu'à la fin de la saison. Le Phoenix Brussels est actuellement cinquième au classement avec un bilan de 4 victoires pour 11 défaites. Ce vendredi, les Bruxellois accueillent les Giants d'Anvers pour le compte de la 6e journée de la seconde phase du championnat en Euromillions Basket League. (Belga)