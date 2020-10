Fin de semaine nuageuse avant un week-end mitigé

Il fera généralement très nuageux aujourd'hui, mais quelques timides éclaircies restent possibles, estime l'Institut royal météorologique (IRM). De faibles pluies ou bruines intermittentes sont prévues, surtout dans l'est du pays, accompagnées d'un risque de brumes ou de nuages bas en Ardenne.Les maxima seront compris entre 11°C, en Hautes Fagnes, et 16°C, sur l'ouest. Le vent de sud-ouest sera modéré - à la côte assez fort - avec des rafales de 50 km/h ou plus. Dans la soirée, le temps devrait rester sec, avec le développement d'éclaircies depuis la frontière française. Les minima seront compris entre 7 et 11°C. Samedi, une fois la grisaille matinale locale dissipée en Ardenne, le temps sera assez ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Dans le courant de l'après-midi et de la soirée, la nébulosité augmentera depuis l'ouest, tout comme le risque de précipitations. Les températures seront douces, avec des maxima de 12°C, en Hautes-Fagnes, à 17°C, en plaine, sous un vent modéré de secteur sud. Dimanche, l'IRM prévoit de nombreux champs nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima se situeront entre 12 et 16°C, sous un vent de sud-ouest assez fort. (Belga)