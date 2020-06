Fin samedi de la phase d'avertissement du plan fortes chaleurs et pics d'ozone

La phase d'avertissement du plan fortes chaleurs et pics d'ozone sera désactivée samedi puisque les températures seront en baisse, indique vendredi la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine-Ircel).Les températures baisseront dès samedi, avec 24 degrés maximum prévus à Uccle par l'Institut royal météorologique (IRM). Ce vendredi, les concentrations d'ozone restent élevées, principalement dans les régions ensoleillées l'après-midi. Le seuil européen d'information d'ozone, de 180 microgrammes par mètre cube, pourrait être dépassé. Les niveaux de concentration d'ozone devraient redevenir normaux pour la période de l'année dans les prochains jours. Le plan fortes chaleurs se décline en trois phases: vigilance, avertissement, alerte. "La transition d'une phase à l'autre s'enclenche selon que les seuils sont atteints ou non. Les paramètres qui composent ces seuils sont basés sur les résultats des prévisions météorologiques à cinq jours, sur des mesures d'ozone journalières et sur des prévisions d'ozone à deux jours", précise Celine-Ircel. (Belga)