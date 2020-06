Fini les cartes magnétiques chez De Lijn dès le 1er juillet

Les cartes magnétiques ne pourront plus être utilisées à partir du 1er juillet à bord de véhicules De Lijn, rappelle mercredi la société de transports en commun. L'argent liquide n'est plus non plus accepté.Dans un souci de modernisation et d'écologie, les cartes en carton avec bande magnétique seront supprimées, de même que les oblitérateurs. Ceux-ci resteront toutefois en service dans le tram de la Côte jusqu'au 30 septembre. Depuis mars, l'argent liquide n'est plus non plus accepté comme moyen de paiement dans les bus et les trams. Les tickets peuvent être achetés via les bornes automatiques, par SMS, via l'App, ou par paiement sans contact (pour l'instant dans certains trams seulement). Les cartes magnétiques peuvent être échangées contre remboursement jusqu'au 30 septembre aux guichets ou en ligne. (Belga)