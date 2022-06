Flandre: pas de logement social pour ceux qui ont de l'épargne

Le gouvernement flamand s'est accordé sur un règlement du ministre du Logement Matthias Diependaele (N-VA) privant de droit au logement social les candidats locataires qui disposent d'une certaine épargne, indique lundi Het Laatste Nieuws.Les sociétés de logement social ne devront plus seulement examiner les revenus des candidats pour les inscrire sur liste d'attente, elles seront aussi chargées de contrôler leur épargne sur leur compte. Ce point figurait dans l'accord du gouvernement N-VA, CD&V, Open Vld et devrait entrer en vigueur en 2024, selon le règlement approuvé. Ainsi, un isolé sans enfant ne pourra pas disposer d'une épargne supérieure à 25.850 euros pour prétendre à un logement de service public. "Il peut aller sur le marché locatif privé, ce qui permettra d'octroyer le logement à quelqu'un qui en a plus besoin", selon le ministre. Ce règlement ne s'appliquera pas à ceux qui disposent déjà d'un logement social. Le contrôle est en outre unique et interviendra au moment de l'attribution. (Belga)