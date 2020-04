Fnac Darty annonce avoir obtenu un prêt, garantie de l'État français

Le groupe de distribution français Fnac Darty a annoncé dimanche avoir obtenu un prêt de 500 millions d'euros, dont 70% garantis par l'État, pour "sécuriser la liquidité du groupe" et "préparer la reprise des activités" affectées par l'épidémie de Covid-19.Ce prêt est "le premier que l'État français octroie à une grande entreprise française", selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire cité dans un communiqué. "Ce nouveau financement permet à Fnac Darty de bénéficier du soutien des institutions bancaires françaises de premier plan, dans un contexte de crise sans précédent", ajoute le groupe. Ce dernier a aussi annoncé plus tôt que prévu le montant de ses ventes au 1er trimestre, sans surprise en nette baisse vu la fermeture obligatoire de ses magasins physiques, en particulier en France, en plein confinement. Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a ainsi chuté de 7,9% en France et à l'étranger, à 1,49 milliard d'euros. La situation a été moins catastrophique en Belgique et au Luxembourg avec une baisse de 2,6%, à 144 millions d'euros. Fnac dispose de 12 magasins en Belgique pour 395 employés, selon des données fournies par le syndicat CNE. Depuis la reprise de Darty par Fnac en 2016, Vanden Borre fait également partie du groupe. Cette entité compte 73 magasins en Belgique et 1.200 employés, selon le site internet. Sur le seul mois de mars, les ventes de Fnac Darty ont dégringolé de 30%, a également indiqué le groupe, en soulignant néanmoins que ses ventes en ligne avaient doublé lors des 15 derniers jours de mars et au début du mois d'avril. Le groupe, qui avait déjà prévenu à la mi-mars qu'il ne serait pas en mesure de tenir ses objectifs financiers pour 2020, a en outre annoncé dimanche qu'il retirait sa proposition de versement de dividende de 1,50 euro par action au titre de l'exercice 2019. Cette décision est conforme aux injonctions du gouvernement qui avait annoncé fin mars une interdiction de verser des dividendes pour les entreprises qu'il aide à surmonter la crise du coronavirus. "Avec plus de 20 milliards d'euros de prêts accordés à 150.000 entreprises, le déploiement du prêt garanti par l'État est aujourd'hui une réalité pour les entreprises françaises, quelle que soit leur taille", a noté M. Le Maire dimanche. (Belga)