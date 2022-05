Footballeur Pro de l'Année - Erik Lambrechts récompensé comme meilleur arbitre

Erik Lambrechts a été désigné Arbitre de l'année dans le championnat de Belgique de football, lundi, durant le gala des Pro League Awards organisé à l'Event Lounge, à Schaerbeek. L'Anversois de 37 ans devance Lawrence Visser (32 ans) et Nicolas Laforge (35 ans).Lambrechts a dirigé 24 matchs de championnat cette saison, dont celui décisif pour le titre entre le Club de Bruges et l'Union (1-0). Déjà récompensé en 2019, Lambrechts succède à Jonathan Lardot Les lauréats des Pro League Awards sont élus par les joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club. Ils ont voté en un seul tour lors du mois dernier. (Belga)