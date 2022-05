Footballeur Pro de l'Année - Un plébiscite pour Felice Mazzu , désigné Entraîneur de l'année

Felice Mazzu a été élu Entraîneur de l'année dans le championnat de Belgique de football, lundi, à l'occasion du gala des Pro League Awards, organisé à l'Event Lounge de Schaerbeek. L'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a survolé le suffrage, obtenant 286 votes. Le deuxième, Edward Still (Charleroi), en a récoltés 25. Wouter Vrancken (KV Malines) et Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise) se partagent la troisième place avec 24 voix chacun.Après avoir ramené l'Union en première division après 48 ans d'absence, Mazzu, 56 ans, a vécu une saison exceptionnelle avec ses troupes. L'Union a terminé la phase régulière en tête et a finalement terminé deuxième du championnat, seulement devancée par le Club Bruges, ce qui lui vaudra de disputer les préliminaires de la Ligue des Champions. Mazzu succède à l'Allemand Alexander Blessin, ancien entraîneur du KV Ostende. Les lauréats des Pro League Awards sont élus par les joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club. Ils ont voté en un seul tour lors du mois dernier. (Belga)