Formation fédérale - Les discussions se poursuivent

Les discussions en vue de former un gouvernement fédéral étaient toujours en cours mardi vers 23h30. Les négociateurs de la Vivaldi s'affairent toujours à élaborer un budget, a-t-on appris à bonnes sources.Les représentants du PS, du sp.a, du MR, de l'Open Vld, d'Ecolo, de Groen et du CD&V sont réunis au Palais d'Egmont depuis 9h autour des formateurs Paul Magnette (PS) et Alexander De Croo (Open Vld). Les négociations progressent, confiait-on, et un accord semble possible cette nuit. Outre le budget, les sept partis doivent également s'accorder sur le futur Premier ministre, en principe l'un des deux formateurs. Lundi soir, le Roi a reçu en audience MM. Magnette et De Croo et les a chargés de lui faire un rapport final "dans les plus brefs délais". Jeudi, une déclaration gouvernementale est inscrite à l'ordre du jour de la Chambre. Si un accord est conclu durant la nuit, les partis tiendront leur congrès de participation mercredi soir. (Belga)

