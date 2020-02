Formule E - Mitch Evans remporte l'ePrix de Mexico, Stoffel Vandoorne abandonne et cède sa 1e place

Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) a remporté l'ePrix de Mexico, 4e manche du championnat du monde de Formule E, samedi au Mexique. Leader du championnat au départ de la course, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) a abandonné après une sortie de piste dans le dernier tour. Le pilote belge cède la 1e place du championnat au vainqueur du jour.Mitch Evans a devancé le Portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) et le Suisse Sébastien Buemi (Nissan E.Dams). Le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) et le Britannique Alexander Sims (BMW) complètent le top 5. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) a pris la 11e place. Mitch Evans est désormais leader du championnat avec 47 points, devant Alexander Sims (46) et Antonio Félix da Costa (39). Stoffel Vandoorne recule au 4e rang (38), tandis que Jérôme D'Ambrosio est 18e (2). Le prochain ePrix aura lieu le 29 février à Marrakech au Maroc. Le championnat, qui compte 14 courses, se terminera par deux rendez-vous dans les rues de Londres, les 25 et 26 juillet prochains. (Belga)