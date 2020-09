Formule Renault Eurocup - Ugo De Wilde deux fois 7e à Magny-Cours, week-end plus compliqué pour Amaury Cordeel

Les Belges Ugo De Wilde (Arden Motorsport) et Amaury Cordeel (FA Racing) ont connu des fortunes diverses ce week-end à Magny-Cours, en France, à l'occasion de la quatrième manche de la Formule Renault Eurocup. De Wilde est celui qui s'en est le mieux sorti en terminant 7e dans les deux courses au programme.À Magny-Cours, Ugo De Wilde est parvenu à sortir quelque peu d'une période difficile. Après un week-end sans unité au Nürburgring, le Bruxellois est entré à deux reprises dans les points en terminant deux fois 7e et il a retrouvé un certain rythme de course qui lui avait manqué en Allemagne. Petits regrets néanmoins en Course 2, où il espérait un meilleur résultat en s'élançant depuis le 6e rang. Amaury Cordeel a, lui, sauvé les meubles comme il a pu dans la Nièvre. Après avoir abandonné suite à un accrochage en Course 1, il s'est classé à la 9e position dans la seconde joute. Les victoires sont revenues aux deux leaders du championnat que sont le Brésilien Caio Collet (R-ace GP) et le Français Victor Martins (ART Grand Prix). Le prochain rendez-vous de la Formule Renault Eurocup est programmé du 25 au 27 septembre à Zandvoort, aux Pays-Bas. (Belga)

