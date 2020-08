Fracture de la clavicule et abandon pour Anthony Perez, maillot à pois virtuel

Membre de l'échappée de la journée de lundi sur les routes du Tour de France et assuré de porter le maillot à pois du meilleur grimpeur mardi, Anthony Perez a dû abandonner à près de 75 kilomètres de l'arrivée de la 3e étape. Tombé, le Français de l'équipe Cofidis s'est cassé la clavicule gauche.Perez, 29 ans, disputait son troisième Tour de France de suite. Il était parti à l'attaque, en cours d'étape, pour marquer des points au classement de la montagne, avant de se relever avec son adversaire direct Benoît Cosnefroy et laisser Jérôme Cousin seul à l'avant. Le Français est le quatrième coureur à jeter l'éponge depuis le départ du 107e Tour après Philippe Gilbert et l'Allemand John Degenkolb (Lotto Soudal) ainsi que l'Espagnol Rafael Valls (Bahrain). (Belga)

