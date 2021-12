France: arrêt de la centrale nucléaire de Chooz pour vérifier d'éventuels défauts

Electricité de France (EDF) va arrêter par précaution, à partir de jeudi, les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Chooz, située dans les Ardennes françaises non loin de la frontière belge, pour vérification d'éventuels défauts sur son circuit de refroidissement de secours, après la détection de défauts dans une autre centrale de même modèle."Par mesure de précaution, EDF a pris la décision d'arrêter les deux réacteurs de la centrale de Chooz afin de procéder à titre préventif" à des contrôles sur le circuit d'injection de sécurité, un circuit de refroidissement de sauvegarde utilisé en cas d'accident, indique un communiqué de l'électricien public français mercredi soir. Cette décision s'accompagne de la prolongation de l'arrêt des deux réacteurs de la centrale de Civaux (centre), décidée après la détection de défauts à proximité de soudures des tuyauteries du circuit d'injection de sécurité dans ses deux réacteurs. A Civaux, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée de la détection des défauts. La décision de vérifier les circuits de secours de Chooz vient du fait que les deux réacteurs de cette centrale sont de même technologie que ceux de Civaux, dite de "palier N4", la dernière génération. Les deux centrales ont été mises en service entre 1996 et 1999. Le réacteur numéro 2 de Chooz sera mis à l'arrêt jeudi et le réacteur numéro 1 sera mis à l'arrêt samedi. Au total, la fermeture des quatre réacteurs va entraîner une perte de production électrique d'environ 1 TWh sur la fin de l'année 2021, précise EDF. Par comparaison, en 2019, les centrales nucléaires françaises avaient produit 380 TWh. Environ 30% des réacteurs français étaient à l'arrêt fin novembre, pour maintenance ou autre. (Belga)

