France: blocage du port de Boulogne pour protester contre les bateaux néerlandais

Des pêcheurs bloquaient mardi soir l'accès du port de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France, pour protester contre la "surexploitation" des ressources de la Manche par les bateaux néerlandais, a-t-on appris auprès de la capitainerie et des pêcheurs."Huit bateaux bloquent depuis environ 18H le sas de l'écluse du bassin Loubet, où débarquent tous les bateaux de pêche, empêchant toute entrée et sortie", a-t-on indiqué à l'AFP à la capitainerie. "Nous avons prévenu les bateaux souhaitant débarquer leur pêche de cette action, du coup ils sont partis la débarquer à Dieppe ou aux Pays-Bas", a-t-on ajouté. Pour Olivier Leprêtre, président du comité régional de la pêche, il s'agit avec cette action, prévue pour durer jusqu'à environ 01H00 du matin, de dénoncer le "pillage" des ressources par des bateaux néerlandais géants, "senneurs ou chalutiers allant jusqu'à 42 mètres". Une situation "dénoncée depuis 10 ans" mais que le Brexit risque d'aggraver. "La Manche est une mer très étroite et en cas de 'no deal' tous les métiers se rabattront dans la ZEE (zone économique exclusive) française et il sera impossible pour les petites et moyennes flottilles de travailler ensemble", s'inquiète-t-il. Selon M. Leprêtre, "toute la façade de la Manche est solidaire" de ce mouvement et des bateaux y ont allumé leurs gyrophares et projecteurs en signe de soutien aux pêcheurs de Boulogne-sur-Mer. (Belga)

