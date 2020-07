France: des plages fermées le soir, masque obligatoire dans des villes touristiques

Les plages, parcs et jardins de la ville bretonne de Quiberon, dans l'Ouest de la France, sont désormais interdits d'accès en soirée par décision des autorités locales, en raison d'une flambée de cas de coronavirus, notamment parmi des jeunes.Cette décision en vigueur depuis dimanche soir fait suite à l'identification de 54 cas dans la ville touristique, selon les services de l'Etat français dans le département du Morbihan. Les plages, parcs et jardins publics de la ville sont désormais fermés de 21h00 à 7h00. "Ces 54 cas confirmés représentent un public jeune ayant participé à des rassemblements privés ou bien dans des établissements types bars avec de très nombreuses interactions sociales", indique la préfecture, pointant un "relâchement préjudiciable dans les comportements". La maire de la ville voisine de Saint-Pierre Quiberon a également pris un arrêté similaire. Dès jeudi, le port du masque avait été rendu obligatoire sur les marchés de plein air et "sur les axes très fortement fréquentés par la population", rappelle la préfecture. Par ailleurs, la ville du Touquet-Paris-Plage a rendu obligatoire lundi le port du masque dans le centre-ville à compter de samedi et durant tout le mois d'août. Jeudi, le maire du très touristique Mont-Saint-Michel avait rendu obligatoire le port du masque de 10h00 à 18h00 jusqu'au 30 septembre. La circulation du virus, comme dans plusieurs pays européens, est en "nette augmentation" en France avec plus de 1.000 nouveaux cas par jour, selon les autorités sanitaires. (Belga)