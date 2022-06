France: enquête ouverte pour viol visant la secrétaire d'Etat Chrysoula Zacharopoulou

Une enquête a été ouverte après le dépôt de deux plaintes pour viol visant la secrétaire d'Etat française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Paris, confirmant une information de Marianne.La première plainte dénonçant des faits de viol a été déposée le 25 mai et l'enquête ouverte deux jours plus tard, a précisé le parquet. Cette source a ajouté qu'une deuxième plainte a été déposée le 16 juin. Selon l'hebdomadaire, les faits reprochés auraient été commis dans le cadre de sa profession de gynécologue. Concernant la deuxième plaine, les faits imputés se seraient déroulés "dans un cadre médical" en 2016 et concerneraient une femme majeure, écrit Marianne, citant une source proche du dossier. Eurodéputée LREM depuis 2019, Mme Zacharopoulou, 46 ans, a été nommée secrétaire d'Etat le mois dernier. Le précédent gouvernement lui avait confié l'an dernier une mission sur le thème de l'endométriose, un sujet sur lequel elle s'est engagée depuis des années. Son rapport a été remis en janvier à l'Elysée. (Belga)