France: Gérald Darmanin ira en Tunisie et Algérie pour parler lutte contre le terrorisme

Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a annoncé lundi sur BFMTV qu'il se rendrait en Tunisie et en Algérie en "fin de semaine" pour aborder la question de la lutte contre le terrorisme et du renvoi d'étrangers "radicalisés". Jeudi, trois personnes sont mortes dans l'attaque de la basilique de Nice, dont l'auteur présumé est un Tunisien de 21 ans, arrivé peu avant en France.L'objectif de ce déplacement est de "discuter avec mes homologues du ministère de l'Intérieur et avec les services de renseignement, échanger pour avoir davantage d'informations", a ajouté le ministre français. L'Élysée avait annoncé dimanche soir que le président Macron avait demandé à M. Darmanin de se rendre en Tunisie. "Nous avons expulsé 16 personnes confondues de radicalisations", depuis un mois, a souligné le ministre. "J'ai demandé aux préfets de mettre l'intégralité des étrangers en situation irrégulière confondus de radicalisation dans les CRA", les centres de rétention administrative, a ajouté M. Darmanin. Ils sont "une centaine", a-t-il dit. Un déplacement en Russie "dans les prochains jours" a également été évoquer pour aborder les mêmes questions. (Belga)