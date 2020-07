France: incidents, incendies et interpellations lors des festivités du 14 juillet

Les festivités du 14 juillet ont été marquées dans la nuit de mardi à mercredi en France par une soixantaine d'interpellations, et dans l'agglomération parisienne par l'incendie d'un autobus à Suresnes et d'un appartement à Paris, a-t-on appris de sources policières.Selon un premier bilan provisoire national, il y a eu 61 interpellations dont 53 gardes à vue et trois policiers blessés légèrement, a indiqué une source policière. A Paris et dans sa petite couronne, un autobus a été incendié à Suresnes par des tirs de mortier d'artifice, ce qui a donné lieu à six arrestations, a rappelé une autre source policière. Un incendie d'appartement s'est déclaré dans le XIIIe arrondissement de Paris, également en raison de tirs de mortier d'artifice, mais n'a pas fait de blessés, selon la même source. Les commissariats de Sèvres et Vanves ont essuyé des tirs de mortier d'artifice qui ont également été recensés porte de Vincennes, porte d'Orléans et dans les XVe et XIXe arrondissements de Paris. (Belga)