France: le député et médecin Olivier Véran remplace Agnès Buzyn comme ministre de la Santé

Le président français Emmanuel Macron a choisi le député et médecin Olivier Véran pour remplacer Agnès Buzyn comme ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé l'Elysée dimanche soir.M. Véran a été nommé juste après la démission d'Agnès Buzyn, qui a décidé de quitter le gouvernement pour devenir la candidate LREM à la mairie de Paris en remplacement de Benjamin Griveaux. "Le président de la République salue la décision d'Agnes Buzyn, une décision de coeur et d'engagement, une décision courageuse, sa volonté de mener le combat électoral à Paris l'honore", a précisé l'Elysée. Issu des rangs du PS, Olivier Véran, député suppléant PS en 2012 puis député LREM depuis 2017, a été le rapporteur du budget de la Sécurité sociale et co-rapporteur de la loi sur la réforme des retraites. (Belga)