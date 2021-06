France: le sortant Xavier Bertrand l'emporte dans les Hauts-de-France

Le président sortant (ex-LR) des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, sort largement vainqueur au second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France, devant le candidat RN Sébastien Chenu et la tête de liste de l'union de la gauche Karima Delli.Xavier Bertrand remporterait entre 52% des voix selon l'institut de sondage Opinionway pour Cnews et 53% selon Ipsos/Sopra Steria, loin devant Sébastien Chenu, crédité entre 25,6% (Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France/LCP) et 26% (Opinionway). La candidate EELV/PS/LFI Karima Delli est annoncée entre 21,4% (Ipsos/Sopra Steria) et 22% (Opinionway). (Belga)

