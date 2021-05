France: Macron annonce qu'il ira au Rwanda fin mai pour "écrire une nouvelle page"

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi qu'il se rendrait "au Rwanda à la fin du mois de mai", et avoir "à coeur" avec le président Paul Kagame "d'écrire une nouvelle page de la relation" entre la France et le Rwanda.Cette annonce intervient au lendemain d'une déclaration du président rwandais estimant que les deux pays avaient "désormais de bonnes bases sur lesquelles créer une bonne relation", après un rapport d'historiens français concluant à des "responsabilités accablantes" de Paris dans le génocide des Tutsi en 1994. Le déplacement du président français portera sur des thématiques "à la fois politique, mémorielle mais aussi économique et sanitaire", a-t-il déclaré devant la presse, à l'issue d'un sommet sur les économies africaines où M. Kagame était présent. Interrogé sur d'éventuelles excuses que pourrait faire la France, à l'instar de la Belgique quelques années après le génocide,le président français s'est refusé à préciser ce qu'il comptait déclarer aux Rwandais. "Ce que j'aurai à y dire, je le dirai à ce moment-là", a-t-il répondu. Lundi, M. Kagame a estimé dans un entretien à France 24 et RFI que la décision revenait sur ce point à Paris, tout en soulignant qu'il "apprécierait" le geste. La question du rôle de la France avant, pendant et après le génocide des Tutsi du Rwanda, a été un sujet brûlant pendant des années et a même conduit à la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009. En mars, le rapport Duclert a conclu aux "responsabilités lourdes et accablantes" et à l'"aveuglement" du président socialiste de l'époque François Mitterrand et de son entourage face à la dérive raciste et génocidaire du gouvernement hutu que soutenait alors Paris. Le génocide a fait plus de 800.000 morts, essentiellement au sein de la minorité tutsi, entre avril et juillet 1994. (Belga)

