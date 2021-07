France: Marine Le Pen réélue sans surprise à la tête du RN pour un quatrième mandat

Marine Le Pen, seule candidate à sa succession, a été réélue sans surprise dimanche à la présidence du Rassemblement national pour un quatrième mandat, qu'elle devrait temporairement quitter à l'automne pour se consacrer à la présidentielle.Selon les résultats du scrutin dépouillé jeudi et proclamés dimanche au congrès du parti à Perpignan, la dirigeante d'extrême droite, à la tête du RN depuis 2011, a été élue à 98,35% des voix des adhérents (1,22% d'entre eux ont voté blanc, et il y a eu 0,43% de bulletins nuls). Le parti n'a pas donné le nombre d'inscrits. Le numéro deux du RN Jordan Bardella a été le mieux élu au Conseil national ("parlement" du parti), devant le maire de Perpignan Louis Aliot, et celui d'Hénin-Beaumont Steeve Briois, sorte de baromètre d'influence au sein du parti. Le Conseil national (CN) doit ensuite se réunir pour valider la nouvelle direction proposée par Marine Le Pen, au sein de laquelle elle aura désigné son successeur pour la présidence par intérim. Les militants ont voté à cet égard samedi un changement des statuts qui permet une présidence temporaire du RN pendant 12 mois en cas de campagne présidentielle. Dans ce cas, le président du RN est remplacé par le vice-président et, s'il y en a plusieurs, par le "premier d'entre eux". Jordan Bardella est pressenti à ce poste, qui est aussi convoité par le maire de Perpignan. Louis Aliot, qui a rencontré Mme Le Pen pendant plus d'une heure samedi, fait valoir son "expérience" de trente ans dans le parti mais il avait dit qu'il ne se battrait pas "contre vents et marées". (Belga)

