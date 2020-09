France: plus de 10.000 nouveaux cas de covid-19 en 24 heures

La France a enregistré 10.593 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, nouveau record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, et 50 nouveaux décès, a annoncé jeudi le service Santé publique France (SPF).Quelque 3.223 malades du Covid ont été hospitalisés sur les 7 derniers jours, soit 247 de plus par rapport aux chiffres annoncés la veille, dont 535 en réanimation, a indiqué le service public de santé. En revanche, le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) est resté stable, à 5,4%. Depuis le début de l'épidémie, au moins 31.095 décès liés au covid-19 ont été enregistrés en France, dont 20.567 en milieu hospitalier. Si le virus est toujours en "forte circulation chez les jeunes adultes", il est également en "hausse chez les 75 ans et plus", souligne encore SPF. (Belga)