France: un Franco-Rwandais condamné à 14 ans de réclusion pour complicité de génocide

Un Franco-Rwandais de 60 ans, Claude Muhayimana, a été condamné jeudi par la cour d'assises de Paris à 14 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle en 1994 lors de l'extermination des Tutsi du Rwanda, a constaté l'AFP.Quinze années de réclusion avaient été requises contre Claude Muhayimana, accusé d'avoir transporté des gendarmes et des miliciens hutu Interahamwe sur des lieux de massacre de Tutsi entre avril et juillet 1994 à Kibuye et dans les collines avoisinantes, dans l'ouest du Rwanda. (Belga)

