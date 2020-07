France: un homme et un enfant tués dans un accident de tracteur en Haute-Loire

Le conducteur d'un tracteur et son passager, un garçon de 12 ans, ont été tués lundi en fin d'après-midi à Rosières (Haute-Loire) dans le retournement accidentel de l'engin, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture.Alertés vers 17h30, les pompiers et l'équipe médicale du Samu de la Haute-Loire n'ont pu maintenir en vie les victimes, écrasées sous le poids du tracteur avant de décéder des suites de leurs blessures. Âgé de 54 ans, le conducteur aurait vraisemblablement perdu le contrôle de la machine dans un pré en pente mais les circonstances exactes de l'accident restaient encore à déterminer, selon la préfecture. (Belga)

