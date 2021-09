France: vaccination obligatoire pour les soignants à partir de mercredi

L'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour le personnel soignant entre en vigueur à partir de mercredi en France, une mesure qui concerne 2,7 millions de personnes mais à laquelle une minorité reste fortement opposée.Hôpitaux, maisons de retraite, soignants libéraux, aides à domicile, pompiers, ambulanciers: pour continuer à exercer, tous les professionnels de santé ont l'obligation de recevoir au moins une injection de vaccin contre le coronavirus avant le mercredi 15 septembre. Deux mois après l'ultimatum fixé par le président Emmanuel Macron, une minorité non négligeable n'est pas entrée dans le schéma vaccinal. Selon le dernier bilan des autorités, au 7 septembre, un peu plus de 88% des soignants avaient reçu au moins une dose dans les hôpitaux et les maisons de retraite médicalisées, près de 94% parmi les libéraux. La CGT, l'un des principaux syndicats, qui a appelé à manifester mardi contre l'obligation vaccinale, a mis en garde contre une "catastrophe sanitaire" si les personnels réfractaires ne peuvent plus exercer. FO-Santé a pour sa part réclamé au gouvernement "un délai supplémentaire" afin de désamorcer "des situations ingérables" dans certains hôpitaux, où "des fermetures de services et de lits sont envisagées" en raison du nombre insuffisant d'agents vaccinés. Même le numéro un du syndicat réformiste CFDT, Laurent Berger, a demandé jeudi d'"éviter au maximum que des gens soient sanctionnés". Mais l'exécutif reste ferme. "Nous ne reculerons pas", a prévenu le Premier ministre, Jean Castex, fin août, tandis que le ministre de la Santé Olivier Véran a promis des "contrôles systématiques". L'administration est au diapason: "Nous ne tremblerons pas s'il y a des suspensions à prononcer", affirme la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) de la région parisienne, Amélie Verdier. "On espère que ceux qui hésitent encore seront convaincus par la fermeté affichée", ajoute-t-elle. Un nombre croissant de pays, comme la Grèce, l'Italie, la Hongrie, l'Australie, le Canada, la Gambie, le Zimbabwe... impose la vaccination contre le Covid-19 à certaines catégories professionnelles dans la santé, le tourisme ou l'administration. (Belga)