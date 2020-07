France/Incendie de forêt en Gironde: près de 200 hectares détruits

Un feu de forêt, le plus important de l'année à ce jour en Gironde (France), avait détruit lundi en début de soirée près de 200 hectares de pins dans le sud du département, mobilisant quatre bombardiers d'eau et plus de 160 pompiers, a-t-on appris auprès des secours.Quatre pompiers ont en été blessés, sans gravité, victimes de "coups de chaud", a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Quelques hameaux, totalisant une cinquantaine de personnes, situés aux environs de la zone du sinistre, ont été évacués "par précaution" en raison de la gêne provoquée par les fumées denses, et les habitants regroupés dans une salle communale, a indiqué la préfecture. Aucune maison n'était toutefois directement menacée par le feu en début de soirée. L'incendie, d'origine indéterminée, a débuté vers 14h00 dans une zone forestière près de la commune du Tuzan, à environ 60 km au sud de Bordeaux. Le feu était "complexe" et "virulent", en raison notamment du vent, d'un terrain sableux et marécageux difficile d'accès, et de parcelles de pins d'âges différents, a précisé à l'AFP le capitaine Mathieu Jaumain, du SDIS. Quatre appareils, deux bombardiers d'eau et deux Canadair, étaient engagés et voués à tourner jusqu'à la tombée de la nuit, en soutien d'une centaine de véhicules, avec des renforts de pompiers des département voisins, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne notamment. Le feu n'était toujours pas circonscrit à 20h00 et restait "en évolution". (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.